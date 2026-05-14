Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов для расширения доступа детей к образованию и футболу.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певицы Мадонна и Шакира, а также южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Чемпионат мира состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).
Подчеркивается, что шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые пойдут на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, отмечается, что с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд будет перечисляться один доллар.