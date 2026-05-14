18:18 14.05.2026
Во Франции суд отказал россиянке в выходе из тюрьмы под судебный надзор

Анна Новикова. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Суд Франции отказал задержанной россиянке Анне Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже.
"К сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Как сообщали ранее, посольство предоставило в этих целях гарантии ее размещения в принадлежащей ему квартире недалеко от Парижа. Однако рассматривавший этот вопрос 13 мая французский судья вынес решение об отказе выпустить Анну Новикову под судебный надзор", - сообщили в российской дипмисии.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления". Ранее адвокат Филипп де Велль сообщил РИА Новости, что подал ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор.
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный корреспондент.
