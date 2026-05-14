Рейтинг@Mail.ru
Фрадков: нужно встраивать МСБ воссоединенных регионов в цепочки бизнеса - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 14.05.2026 (обновлено: 21:11 14.05.2026)
Фрадков: нужно встраивать МСБ воссоединенных регионов в цепочки бизнеса

Глава ПСБ Фрадков принял участие в заседании Х съезда Союза машиностроителей

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Безусловное выполнение гособоронзаказа, продолжение работы в рамках Экспертного совета по мерам поддержки ОПК, а также совместное с региональными отделениями Союза машиностроителей развитие финансовой инфраструктуры воссоединенных регионов назвал в качестве задач на перспективу глава ПСБ, зампредседателя "СоюзМаш России" Петр Фрадков.
Фрадков принял участие в пленарном заседании Х юбилейного съезда Союза машиностроителей, прошедшем под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и руководителя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ПСБ: развитие регионов открывает новые возможности для молодежи
29 апреля, 12:39
Фрадков подвел итоги пятилетней совместной работы ПСБ и "СоюзМаш России". Среди главных направлений он отметил выполнение ГОЗ, работу в рамках возглавляемого им Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле, комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", а также работу в воссоединенных регионах и вовлечение предприятий этих регионов в весь спектр деятельности "СоюзМаша".
"Важной задачей остается обеспечение долгосрочной контрактной базы для местных предприятий. Необходимо встраивать предприятия воссоединенных субъектов в кооперационные цепочки крупного бизнеса", – привели в ПСБ слова Фрадкова на заседании.
Решением съезда Фрадков был переизбран на должность заместителя председателя Союза машиностроителей России.
Старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПAO Банк ПСБ Ирина Жимерина - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Жимерина: господдержка бизнеса будет более адресной
27 апреля, 11:17
 
РоссияПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала