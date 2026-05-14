Фрадков: нужно встраивать МСБ воссоединенных регионов в цепочки бизнеса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Безусловное выполнение гособоронзаказа, продолжение работы в рамках Экспертного совета по мерам поддержки ОПК, а также совместное с региональными отделениями Союза машиностроителей развитие финансовой инфраструктуры воссоединенных регионов назвал в качестве задач на перспективу глава ПСБ, зампредседателя "СоюзМаш России" Петр Фрадков.

Фрадков принял участие в пленарном заседании Х юбилейного съезда Союза машиностроителей, прошедшем под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и руководителя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

Фрадков подвел итоги пятилетней совместной работы ПСБ и "СоюзМаш России". Среди главных направлений он отметил выполнение ГОЗ, работу в рамках возглавляемого им Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле, комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", а также работу в воссоединенных регионах и вовлечение предприятий этих регионов в весь спектр деятельности "СоюзМаша".

"Важной задачей остается обеспечение долгосрочной контрактной базы для местных предприятий. Необходимо встраивать предприятия воссоединенных субъектов в кооперационные цепочки крупного бизнеса", – привели в ПСБ слова Фрадкова на заседании.