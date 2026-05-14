Выставка "Техно лето 2026" приняла 20 малых предприятий Хабаровского края

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Выставочный форум "Техно лето 2026", который проходит с 14 по 16 мая в Хабаровске, принял 20 малых предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятия являются участниками проекта "Сделано в Хабаровском крае". Для компаний участие бесплатное, экспоместа с логотипом проекта подготовил краевой центр "Мой бизнес".

"Техно лето 2026" – это уже третье выставочное мероприятие для участников проекта "Сделано в Хабаровском крае". Наша цель – сформировать потребительский патриотизм, сделать все, чтобы жители Хабаровского края и других регионов знали, кто и что производит на территории края, из множества качественных товаров выбирали в первую очередь сделанные в нашем крае. Покупали в первый раз и возвращались за новыми покупками. Формат выставки идеально подходит для этих целей", - отметила директор центра "Мой бизнес" в Хабаровском крае Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.

С конца 2024 года по поручению губернатора края Дмитрия Демешина активизирована работа по продвижению местных брендов – в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы России и за рубеж. В рамках проекта "Сделано в Хабаровском крае" разработана масштабная система мер поддержки. В проекте уже 158 местных брендов. Это в основном малые предприятия, выпускающие продукты питания и напитки, компании, занятые в сфере креативных индустрий, обрабатывающие производства.

На выставке можно было ознакомиться и с качеством продукции. Например, там представили сушеные фрукты, медовый квас, дизайнерские коллекции женской одежды, военное снаряжение, ароматические свечи, авторскую бижутерию, сухой березовый сок и многое другое.