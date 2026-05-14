Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Техно лето 2026" приняла 20 малых предприятий Хабаровского края - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:49 14.05.2026 (обновлено: 17:50 14.05.2026)
Выставка "Техно лето 2026" приняла 20 малых предприятий Хабаровского края

Выставочный форум "Техно лето 2026" принял 20 малых компаний Хабаровского края

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Выставочный форум "Техно лето 2026", который проходит с 14 по 16 мая в Хабаровске, принял 20 малых предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприятия являются участниками проекта "Сделано в Хабаровском крае". Для компаний участие бесплатное, экспоместа с логотипом проекта подготовил краевой центр "Мой бизнес".
"Техно лето 2026" – это уже третье выставочное мероприятие для участников проекта "Сделано в Хабаровском крае". Наша цель – сформировать потребительский патриотизм, сделать все, чтобы жители Хабаровского края и других регионов знали, кто и что производит на территории края, из множества качественных товаров выбирали в первую очередь сделанные в нашем крае. Покупали в первый раз и возвращались за новыми покупками. Формат выставки идеально подходит для этих целей", - отметила директор центра "Мой бизнес" в Хабаровском крае Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.
С конца 2024 года по поручению губернатора края Дмитрия Демешина активизирована работа по продвижению местных брендов – в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы России и за рубеж. В рамках проекта "Сделано в Хабаровском крае" разработана масштабная система мер поддержки. В проекте уже 158 местных брендов. Это в основном малые предприятия, выпускающие продукты питания и напитки, компании, занятые в сфере креативных индустрий, обрабатывающие производства.
На выставке можно было ознакомиться и с качеством продукции. Например, там представили сушеные фрукты, медовый квас, дизайнерские коллекции женской одежды, военное снаряжение, ароматические свечи, авторскую бижутерию, сухой березовый сок и многое другое.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала