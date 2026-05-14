Россияне стали вдвое реже снимать деньги с банковских счетов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россияне по итогам января-марта сняли с банковских карт и счетов в два раза меньше средств, чем годом ранее - остаток в банках на 1 апреля уменьшился на 360 миллиардов рублей с начала года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, на картах и счетах в российских банках на первое января текущего года находилось 20,378 триллиона рублей, а на 1 апреля показатель уменьшился до 20,015 триллиона рублей. Таким образом, снижение составило более 360 миллиардов рублей.

В январе 2025 года остаток на картах и счетах составлял около 17,5 триллиона рублей, а на начало апреля прошлого года снизился до 16,8 триллиона рублей, то есть примерно на 700 миллиардов.