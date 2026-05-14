Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется выступлением детского ансамбля - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:43 14.05.2026 (обновлено: 22:14 14.05.2026)
Фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется выступлением детского ансамбля

Окунь: фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется выступлением детского ансамбля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель фестиваля "Джаз на Трех Горах", преподаватель Академии джаза, джазовый пианист и композитор Яков Окунь
Художественный руководитель фестиваля Джаз на Трех Горах, преподаватель Академии джаза, джазовый пианист и композитор Яков Окунь - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель фестиваля "Джаз на Трех Горах", преподаватель Академии джаза, джазовый пианист и композитор Яков Окунь
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется 23 мая выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers на территории Храма Николая Чудотворца в Москве, сообщил художественный руководитель фестиваля, преподаватель Академии джаза, пианист и композитор Яков Окунь.
Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах", в рамках которого объединятся джаз и церковь, пройдет на территории Храма Николая Чудотворца в Москве 23-24 мая. Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Киселев назвал джаз частью отечественной культуры
Вчера, 14:01
"Программа очень разнообразная. Будут представлены все актуальные направления джазовой музыки. Фестиваль откроется выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers, который я веду как педагог, молодые и очень одаренные, на мой взгляд, детишки... Мы будем играть обработки классической музыки - и русской, и западноевропейской", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Окуня, участники коллектива Moscow Jazz Peppers, несмотря на юный возраст, являются опытными музыкантами и победителями различных конкурсов.
"Сложилась целая программа, я думаю, она будет идти около 50 минут. Программа довольно разнообразна, на базе фортепианного трио, есть ансамбль с двумя духовыми инструментами - два саксофониста. Они довольно уверенные", - отметил он.
В первый день фестиваля выступят Ансамбль Алексея Подымкина и Николая Куликова с солисткой Анастасией Лютовой, LRK Trio и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Ведущий - историк джаза Кирилл Мошков.
На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.
Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.
РИА Новости - информационный партнер фестиваля.
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Джаз на Трех Горах. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
График работы Храма на Трех Горах не изменится из-за джазового фестиваля
Вчера, 17:35
На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.
Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.
РИА Новости - информационный партнер фестиваля
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей
11 февраля, 17:58
 
КультураМоскваРоссияНиколай ЧудотворецЯков Окуньджаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала