Фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется выступлением детского ансамбля

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Фестиваль "Джаз на Трех Горах" откроется 23 мая выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers на территории Храма Николая Чудотворца в Москве, сообщил художественный руководитель фестиваля, преподаватель Академии джаза, пианист и композитор Яков Окунь.

Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах", в рамках которого объединятся джаз и церковь, пройдет на территории Храма Николая Чудотворца в Москве 23-24 мая. Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг.

"Программа очень разнообразная. Будут представлены все актуальные направления джазовой музыки. Фестиваль откроется выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers, который я веду как педагог, молодые и очень одаренные, на мой взгляд, детишки... Мы будем играть обработки классической музыки - и русской, и западноевропейской", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Окуня, участники коллектива Moscow Jazz Peppers, несмотря на юный возраст, являются опытными музыкантами и победителями различных конкурсов.

"Сложилась целая программа, я думаю, она будет идти около 50 минут. Программа довольно разнообразна, на базе фортепианного трио, есть ансамбль с двумя духовыми инструментами - два саксофониста. Они довольно уверенные", - отметил он.

В первый день фестиваля выступят Ансамбль Алексея Подымкина и Николая Куликова с солисткой Анастасией Лютовой, LRK Trio и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Ведущий - историк джаза Кирилл Мошков.

На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.

РИА Новости - информационный партнер фестиваля.

На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.