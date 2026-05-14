График работы Храма на Трех Горах не изменится из-за джазового фестиваля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- График работы Храма Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах не изменится, несмотря на проведение фестиваля "Джаз на Трех Горах".
- Первый сезон фестиваля пройдет 23–24 мая на территории храма.
- Храм будет открыт для посетителей, также пройдут экскурсии, где можно увидеть, как преобразился храм после реставрации.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. График работы Храма Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах не изменится 23 и 24 мая в связи с проведением на его территории фестиваля "Джаз на Трех Горах", сообщил настоятель храма, идейный вдохновитель фестиваля, протоиерей Димитрий Рощин.
Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах", в рамках которого объединятся джаз и церковь, проведут на территории Храма Николая Чудотворца в Москве 23-24 мая. Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг.
"Нет, это суббота и воскресенье. Мы отслужим утром в субботу литургию как обычно, по расписанию, потом начнется фестиваль. После завершения первого фестивального дня в 22.30 мы послужим всенощную и ночную литургию и утреннюю литургию в воскресенье, как обычно в 10 утра", - сказал Рощин в ответ на вопрос, изменится ли график работы храма во время фестиваля.
Он уточнил, что храм будет открыт для посетителей, также пройдут экскурсии, где можно увидеть, как преобразился храм после реставрации.
"Мы недавно закончил реставрацию. Это большая красота, которую мы тоже хотим показать людям. Мы сделали там очень необычные росписи. Мы претендуем на новый московский стиль, поэтому здесь будет и сочетание музыки, и в каком-то смысле изобразительного искусства, и архитектуры".
Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.
РИА Новости - информационный партнер фестиваля.