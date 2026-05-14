График работы Храма на Трех Горах не изменится из-за джазового фестиваля

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. График работы Храма Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах не изменится 23 и 24 мая в связи с проведением на его территории фестиваля "Джаз на Трех Горах", сообщил настоятель храма, идейный вдохновитель фестиваля, протоиерей Димитрий Рощин.

Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах", в рамках которого объединятся джаз и церковь, проведут на территории Храма Николая Чудотворца Москве 23-24 мая. Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг.

"Нет, это суббота и воскресенье. Мы отслужим утром в субботу литургию как обычно, по расписанию, потом начнется фестиваль. После завершения первого фестивального дня в 22.30 мы послужим всенощную и ночную литургию и утреннюю литургию в воскресенье, как обычно в 10 утра", - сказал Рощин в ответ на вопрос, изменится ли график работы храма во время фестиваля.

Он уточнил, что храм будет открыт для посетителей, также пройдут экскурсии, где можно увидеть, как преобразился храм после реставрации.

« "Мы недавно закончил реставрацию. Это большая красота, которую мы тоже хотим показать людям. Мы сделали там очень необычные росписи. Мы претендуем на новый московский стиль, поэтому здесь будет и сочетание музыки, и в каком-то смысле изобразительного искусства, и архитектуры".

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.