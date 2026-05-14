Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" состоялся в Греции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Греции в рамках европейского тура, сообщили организаторы фестиваля.
"Как бы правительства ни разъединяли людей, люди друг к другу тянутся. Люди видят душу, видят сердце, хотят менять ситуацию и нести наши фильмы дальше. Это и есть кинодипломатия", – отметила гендиректор генеральный продюсер фестиваля, руководитель канала RT.Док Екатерина Яковлева, ее слова приводит пресс-служба канала.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года. Он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. После фестивалей зрители из разных стран начали сами организовывать показы и передавать фильмы своим знакомым.