Что "второй Эдгар Кейси" говорил о будущем России и мира

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Консультант по электронике из Нью-Гэмпшира потерял зрение и слух прямо во время встречи с клиентом. Через 17 лет он опубликовал карту планеты после грядущего потопа.

О чем были видения Гордона-Майкла Скаллиона?

Второй Эдгар Кейси

Человек, которого будут сравнивать с легендарным американским ясновидящим Эдгаром Кейси, родился 26 сентября 1942-го. Первые 37 лет жизни Гордон-Майкл Скаллион был обычным специалистом по электронике.

В 1979-м во время рабочей встречи Скаллион внезапно утратил способность видеть и слышать. Его срочно доставили в госпиталь — и там произошло то, что перевернуло его жизнь.

По словам самого Гордона, в палату вошла женщина и зависла в воздухе в нескольких метрах над ним. Она предсказала масштабные изменения Земли, которые начнутся в конце 80-х и будут нарастать каждый год. Сразу после ее исчезновения к Скаллиону вернулись голос, зрение и слух. Вместе с ними пришло и нечто новое: он стал видеть ауры вокруг людей и обнаружил способность исцелять.

Видения о будущих событиях продолжали приходить. Пророк называл источник этих откровений загадочным словом "матрица".

Пророчества, которые сбылись

Первые годы после случившегося Гордон пытался осмыслить происходящее. Когда несколько его предсказаний все же сбылись, он решил действовать.

В 1985-м он предвидел землетрясение в Мехико. В 1988 году заявил, что президентом США станет Джордж Буш — старший — так и случилось.

© AP Photo / Charles Tasnadi Президент США Джордж Буш — старший во время обращения к нации после начала операции "Буря в пустыне"

Дальше — больше. Скаллион основал Институт матрицы и в 1982-м начал публиковать серию "карт будущего". Они представляли собой высококачественные картографические работы, накладывающие пророческие видения на реальные географические данные.

Институт матрицы работал до начала 2000-х. Гордон издавал ежемесячный бюллетень "Отчет об изменениях Земли", давал интервью, выступал на конференциях. Последнее упоминание о нем в публичном пространстве датируется 2014 годом. Сайт Института матрицы больше не действует. Судьба пророка неизвестна.

Землетрясения в 15 баллов

Главная карта — "Карта будущего мира" — показывала, как будет выглядеть планета после серии катастроф. В основе пророчества лежало предсказание о трех магнитных сдвигах полюсов Земли. Эти сдвиги, как утверждал провидец, запустят цепную реакцию катаклизмов: землетрясения невиданной силы, изменение погодных паттернов, таяние ледяных шапок и затопление целых континентов.

Скаллион предсказывал землетрясения магнитудой от 10 до 15, что с научной точки зрения невозможно. Магнитуда связана с длиной разлома: чем длиннее разлом, тем сильнее толчки. Чтобы произошло землетрясение силой 10+, разлом должен был бы опоясать всю планету.

Самое сильное землетрясение в истории магнитудой 9,5 случилось в 1960-м в Чили. Однако Гордон утверждал, что планету ждут куда более масштабные катаклизмы, и ввел для них собственный термин — "супермегаземлетрясения".

Атлантида, Лемурия и синяя звезда

Пророчества включали воскрешение легендарных континентов. Атлантида должна была подняться из океана сразу в трех местах, а мифический тихоокеанский континент Лемурия — в двух. Новые массивы суши появятся к востоку от Австралии, южнее южной оконечности Южной Америки и посреди южной части Тихого океана.

Самое фантастическое пророчество касалось появления "синей звезды" — некоего блуждающего небесного тела синего цвета, которое войдет в Солнечную систему и превратит ее в бинарную звездную систему.

Эта звезда, по утверждению Скаллиона, изменит видимый цветовой спектр, повлияет на восприятие дневного света и, возможно, даже на тон кожи людей.

Европа тонет, Россия расцветает

Согласно карте Скаллиона, после магнитного сдвига полюсов и последующих катаклизмов Европа окажется почти полностью затоплена. Значительные части Азии и Южная Америка уйдут под воду.

Франция превратится в остров, Италия окажется разрезана морем, а Япония полностью уйдет под воду. Черное море соединится с Северным, затопив Болгарию и Румынию, в то время как Ирландия и часть Шотландии погрузятся в океан.