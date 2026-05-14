Участника "Евровидения" от Израиля освистали пропалестинские активисты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участника "Евровидения" от Израиля Ноама Беттана освистали пропалестинские активисты во время его выхода на сцену.
- Исполнитель отметил, что, несмотря на это, ему удалось насладиться выступлением, поскольку он искал израильские флаги в зале, что придавало ему "много сил".
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участник "Евровидения" от Израиля певец Ноам Беттан рассказал, что во время его выхода на сцену его освистали пропалестинские активисты.
СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение"
12 мая, 01:29
"В начале (выступления. — Прим. ред.) я услышал много свиста и неодобрительных возгласов, и это нормально. Это часть процесса", — сказал 28-летний Беттан в интервью агентству Рейтер.
По данным Рейтер, из зала доносились возгласы "небольшой группы пропалестинских протестующих", выкрикивавших лозунги в поддержку Палестины и против действий Израиля.
Исполнитель отметил, что, несмотря на это, ему удалось насладиться выступлением, поскольку он искал израильские флаги в зале, что придавало ему "много сил".
"Евровидение" — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.
Победитель "Евровидения" вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
12 декабря 2025, 00:19
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля до участия в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за Израиля.
Лавров высказался о "Евровидении"
9 июня 2025, 14:09