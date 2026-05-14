Участника "Евровидения" от Израиля освистали пропалестинские активисты

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участник "Евровидения" от Израиля певец Ноам Беттан рассказал, что во время его выхода на сцену его освистали пропалестинские активисты.

Исполнитель отметил, что, несмотря на это, ему удалось насладиться выступлением, поскольку он искал израильские флаги в зале, что придавало ему "много сил".