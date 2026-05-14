Участника "Евровидения" от Израиля освистали пропалестинские активисты
01:45 14.05.2026 (обновлено: 11:30 14.05.2026)
Участника "Евровидения" от Израиля освистали пропалестинские активисты

© AP Photo / Martin MeissnerИзраильский певец Ноам Беттан исполняет песню во время первого полуфинала 70-го конкурса песни "Евровидение" в Вене
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участника "Евровидения" от Израиля Ноама Беттана освистали пропалестинские активисты во время его выхода на сцену.
  • Исполнитель отметил, что, несмотря на это, ему удалось насладиться выступлением, поскольку он искал израильские флаги в зале, что придавало ему "много сил".
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участник "Евровидения" от Израиля певец Ноам Беттан рассказал, что во время его выхода на сцену его освистали пропалестинские активисты.
Издание Politico ранее писало, что полиция Вены усиливает меры безопасности из-за протестов против участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение".
"В начале (выступления. — Прим. ред.) я услышал много свиста и неодобрительных возгласов, и это нормально. Это часть процесса", — сказал 28-летний Беттан в интервью агентству Рейтер.
По данным Рейтер, из зала доносились возгласы "небольшой группы пропалестинских протестующих", выкрикивавших лозунги в поддержку Палестины и против действий Израиля.
Исполнитель отметил, что, несмотря на это, ему удалось насладиться выступлением, поскольку он искал израильские флаги в зале, что придавало ему "много сил".
"Евровидение" — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля до участия в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за Израиля.
