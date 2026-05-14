На Украине сделали неожиданное заявление после ареста Ермака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о начале серьезных изменений на Украине, пишет "Страна.ua".
- Издание предполагает, что Владимира Зеленского могут начать погружать в политический вакуум путем вручения подозрений его окружению, но процесс будет замедлен самим главой киевского режима
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о начале серьезных изменений на Украине, пишет издание "Страна.ua".
"В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти", — говорится в публикации.
"В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Владимира Зеленского могут начать погружать в политический вакуум, вручая подозрение всем, кто с ним и с его "Семьей" еще работает.
Издание добавляет, что этот процесс не будет быстрым, глава киевского режима будет его тормозить переключением внимания на другие инфоповоды, но движением будет неумолимым с развилкой: или принятие всех условий, или отставка.
На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому. Уже в четверг самого политика взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 140 миллионов гривен.
Издание добавляет, что этот процесс не будет быстрым, глава киевского режима будет его тормозить переключением внимания на другие инфоповоды, но движением будет неумолимым с развилкой: или принятие всех условий, или отставка.
На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому. Уже в четверг самого политика взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 140 миллионов гривен.
Фигурантами дела стали еще шесть человек. Имена не раскрывались, однако, по данным СМИ, речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о взятках. Также среди подозреваемых есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.