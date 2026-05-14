Зеленского "поставили на шпагат" арестом Ермака, заявил Мирошник
13:10 14.05.2026
Зеленского "поставили на шпагат" арестом Ермака, заявил Мирошник

© AP Photo / Markus Schreiber — Владимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского "поставили на шпагат" из-за ситуации вокруг заключения под стражу экс-главы его офиса Андрея Ермака, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского "поставили на шпагат" из-за ситуации вокруг заключения под стражу по коррупционному делу экс-главу его офиса Андрея Ермака, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Это борьба за контроль над Украиной, контроль за ее управлением, финансовыми потоками и отмывочной машиной под названием "Украина" для целого ряда международных структур или целых отдельных государств. Зеленского поставили на шпагат, по сути дела", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".
Он отметил, что Ермак "сам по себе задаром никому не нужен, несмотря на то, что он напыщенный, великий".
"Он пытался спрятаться, осенью пытался уйти с должности, сесть под крыло Зеленского и попытаться избежать наказания, но не тут-то было", - добавил посол.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
