Ермака взяли под стражу в коридоре суда, заявил депутат Рады

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взял под стражу экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в коридоре здания суда, отправившего его под стражу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"Ермак взят под стражу. Правда, не в зале суда, а в коридоре. Обидно, такой кадр красоты был бы", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.