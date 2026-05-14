Ермака взяли под стражу в коридоре суда, заявил депутат Рады

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взял под стражу экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в коридоре здания суда, отправившего его под стражу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Ермак взят под стражу. Правда, не в зале суда, а в коридоре. Обидно, такой кадр красоты был бы", - написал Железняк в своем Telegram-канале.