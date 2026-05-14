Дипломаты пытаются установить местонахождение пропавшей в Ереване россиянки

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Посольство РФ принимает меры для установления местонахождения пропавшей в Ереване 69-летней россиянки, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 69-летняя Людмила Леванова накануне утром прилетела в ереванский аэропорт "Звартноц" из Внуково рейсом компании FlyOne. Из Еревана пенсионерка должна была вылететь в Кишинев. Россиянку должны были сопроводить до транзитной зоны, но в какой-то момент она пропала. Родные Левановой предполагают, что она могла заблудиться или выйти в город.
"Вчера сотрудники консульского отдела уже связывались с аэропортом и МВД", - заявил собеседник агентства. По его словам, дипломаты ждут информации из МВД.