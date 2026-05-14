Путин: Россия должна иметь свои ключи ко всем значимым для производствам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости иметь технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам.
- Он подчеркнул важность самостоятельного производства критически важной продукции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская Федерация должна иметь свои технологические ключи ко всем значимым для экономики и безопасности страны производствам, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.