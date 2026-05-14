В России запустили первую в стране горячую линию с данными о раненых бойцах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Первая в России горячая линия с информацией о раненых участниках специальной военной операции появилась в Екатеринбурге, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Очень важная новость: в Екатеринбурге открылась единственная в стране горячая линия для поиска раненых участников специальной военной операции", – написала Мерзлякова на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Она отметила, что теперь родственники участников СВО получили возможность прояснить судьбу родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли с ними повидаться.

"Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00 по екатеринбургскому времени (с 7.00 до 17.00 мск – ред.) для жителей 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО (Центрального военного округа - ред.). Обратиться можно по телефонам: 8(343)359-32-58, 359-30-28, 359-33-13", – уточнила омбудсмен.