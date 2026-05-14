Лавров встретился с главой МИД Египта в Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Атой "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС.
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Лавров принял участие в заселении глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы, а также провел переговоры с главой МИД Таиланда. Министров также принял премьер Индии Нарендра Моди.
"Всегда приятно с вами встречаться и послушать русскую мудрость. В наших двусторонних отношениях все идет просто прекрасно", - сказал Абдель Аты в начале переговоров.
"Мы тоже учимся многому у наших египетских друзей", - ответил Лавров.