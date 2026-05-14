Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой МИД Египта в Индии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 14.05.2026 (обновлено: 17:02 14.05.2026)
Лавров встретился с главой МИД Египта в Индии

Лавров встретился с Абдель Аты в Индии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Атой "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС.
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Лавров принял участие в заселении глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы, а также провел переговоры с главой МИД Таиланда. Министров также принял премьер Индии Нарендра Моди.
"Всегда приятно с вами встречаться и послушать русскую мудрость. В наших двусторонних отношениях все идет просто прекрасно", - сказал Абдель Аты в начале переговоров.
"Мы тоже учимся многому у наших египетских друзей", - ответил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров объяснил, почему не было заявления БРИКС по Ормузскому проливу
13 мая, 08:52
 
В миреИндияБРИКССергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала