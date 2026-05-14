Ефимов: электродепо "Новорижское" в Москве строят по специальной концепции - РИА Новости, 14.05.2026
14:12 14.05.2026
Ефимов: электродепо "Новорижское" в Москве строят по специальной концепции

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Электродепо "Новорижское" в столице возводят по типовой концепции, разработанной в Москве для оптимизации площади и сокращения сроков строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Электродепо "Новорижское", которое предназначено для обслуживания поездов Рублево-Архангельской линии метро, строится по типовой концепции. Использование такого стандарта позволяет максимально эффективно спланировать территорию объекта. В составе подобных комплексов обычно возводят 35–40 корпусов, а в "Новорижском" разместят более 10 зданий и сооружений площадью свыше 48 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что все объекты объединят в функциональные блоки, здесь обустроят производственно-административное и инженерно-техническое здания. Также планируется возвести мотодепо с ремонтно-строительным участком и другие постройки.
Сейчас работы по строительству электродепо завершены на 15%, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что завершить строительство электродепо "Новорижское" планируют в 2027 году.
