© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: электродепо "Новорижское" в Москве строят по специальной концепции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Электродепо "Новорижское" в столице возводят по типовой концепции, разработанной в Москве для оптимизации площади и сокращения сроков строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Электродепо "Новорижское", которое предназначено для обслуживания поездов Рублево-Архангельской линии метро, строится по типовой концепции. Использование такого стандарта позволяет максимально эффективно спланировать территорию объекта. В составе подобных комплексов обычно возводят 35–40 корпусов, а в "Новорижском" разместят более 10 зданий и сооружений площадью свыше 48 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что все объекты объединят в функциональные блоки, здесь обустроят производственно-административное и инженерно-техническое здания. Также планируется возвести мотодепо с ремонтно-строительным участком и другие постройки.

Сейчас работы по строительству электродепо завершены на 15%, добавляется в пресс-релизе.