11:08 14.05.2026
Ефимов: в Коммунарке возведут пешеходный мост через Ивановский пруд

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мост через Ивановский пруд возведут в Коммунарке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что протяженность моста составит 52 метра, он свяжет жилой квартал с будущим образовательным комплексом на улице Александры Монаховой. Это обеспечит комфортный переход к учебному заведению.
"Площадь подготовки ППТ составляет 0,34 гектара. В дальнейшем прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, современное освещение и озеленение, чтобы жителям было приятно и безопасно гулять у воды", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что также мост станет частью прогулочного пути. Москвичи смогут проводить время с детьми и отдыхать с видом на воду.
 
