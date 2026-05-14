Ефимов: в Коммунарке возведут пешеходный мост через Ивановский пруд

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мост через Ивановский пруд возведут в Коммунарке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что протяженность моста составит 52 метра, он свяжет жилой квартал с будущим образовательным комплексом на улице Александры Монаховой. Это обеспечит комфортный переход к учебному заведению.

"Площадь подготовки ППТ составляет 0,34 гектара. В дальнейшем прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, современное освещение и озеленение, чтобы жителям было приятно и безопасно гулять у воды", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.