Прямые выборы в единый день голосования пройдут в восьми регионах
11:56 14.05.2026 (обновлено: 13:17 14.05.2026)
Прямые выборы в единый день голосования пройдут в восьми регионах

Памфилова: прямые выборы губернаторов в сентябре пройдут в 8 регионах

Мобильные урны для голосования. Архивное фото
  • Прямые выборы губернаторов в единый день голосования пройдут в восьми регионах.
  • В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии руководителей изберут законодательные органы по представлению президента.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Прямые выборы губернаторов в единый день голосования пройдут в восьми регионах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас выборы (запланированы. — Прим. ред.) на сей момент высших должностных лиц в восьми субъектах Российской Федерации", — заявила она на заседании комиссии.
В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии решения о новых руководителях примут законодательные органы по представлению президента.
Памфилова добавила, что также состоятся выборы в заксобрания 39 регионов.
В единый день голосования россияне изберут депутатов Госдумы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, планируется заместить 20,7 тысячи мандатов и должностей.
