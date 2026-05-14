Обещают миллионы: Дзюбу хотят бросить под Джигана и бывшего Бузовой

"Мне уже часто звонили, в том числе и из поп-ММА, — говорил спортсмен год назад журналисту Адаму Зубайраеву. — Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я как минимум поиграю. А так – с удовольствием. Тарас Кияшко (тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова — прим. ред.) сказал мне, что три или четыре месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую".
"Вынесу его в первом раунде"
"Если заплатят хорошие деньги, я Goody вынесу в первом раунде, — сказал Дзюба в выпуске FONtour. — Я Goody очень люблю, я его знаю, мы играли вместе. Мы смотрели с ребятами бой: Федя — очень хороший парень, но не боец. Выйти с планом без рук, неподготовленным, он хотел удивить его ногами, пропустил в ответ пару раз. Но еще антропометрия слишком большая: Goody — 195 сантиметров, 90 килограммов, а Федя — 182 см, 80 кг. Я бы пошел, только если это будет бокс или с элементами борьбы — ММА. Потому что я неплохо борюсь для любителя. То есть пошел бы? Легко вообще. Это мне интересно. С тем же Goody — вообще легко".
"Давайте не забывать, что он футболист… Они умеют драться только стульями в "Кофемании". Я готов подраться с Артемом на любых условиях. Бой с Дзюбой – это как дойти до финального босса. Если поединок состоится, буду счастлив". ("Некласико")
Идея крутая по двум причинам
- Дзюба — это всегда большой инфоповод. А его победа/поражение нокаутом станут вирусными и привлекут большое внимание к отечественным единоборствам;
- Конечно же, деньги! Организаторы, как и участники главного события вечера, круто заработают. А турнир можно закатить стадионный, забив кард другими интересными медиабоями.
"Какой пик может быть у промоушена в ближайшем будущем? Думаю, наш следующий пик — крутейший медиабой. Условно, Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить Артему? Тридцать миллионов рублей заплатил бы. Не знаю, много это для него или мало". (шоу "Друзья Фортуны")