Обещают миллионы: Дзюбу хотят бросить под Джигана и бывшего Бузовой
07:30 14.05.2026 (обновлено: 13:31 14.05.2026)
Обещают миллионы: Дзюбу хотят бросить под Джигана и бывшего Бузовой

Футболисту Артему Дзюбе готовы организовать поединок по правилам бокса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Андрей Васильчин. Лучшего бомбардира в истории российского футбола нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу продолжают сватать в боевые виды спорта. Мало того что СМИ не забыли громкие слова Дзюбы о своем дебюте в смешанных единоборствах, так еще и рэпер Goody (Дмитрий Гусаков) недавно нокаутировал во втором раунде бывшего футболиста сборной России, еще одного героя домашнего ЧМ-2018 Федора Кудряшова, автоматически став потенциальным соперником для звезды Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Мне уже часто звонили, в том числе и из поп-ММА, — говорил спортсмен год назад журналисту Адаму Зубайраеву. — Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я как минимум поиграю. А так – с удовольствием. Тарас Кияшко (тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова — прим. ред.) сказал мне, что три или четыре месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую".

"Вынесу его в первом раунде"

Разумеется, после нокаута четвертьфиналиста ЧМ-2018 в прессе начали говорить о встрече Goody с Дзюбой. И Артем в свойственной ему манере о потенциальном противостоянии высказался, а также разобрал провальное выступление Кудряшова.
"Если заплатят хорошие деньги, я Goody вынесу в первом раунде, — сказал Дзюба в выпуске FONtour. — Я Goody очень люблю, я его знаю, мы играли вместе. Мы смотрели с ребятами бой: Федя — очень хороший парень, но не боец. Выйти с планом без рук, неподготовленным, он хотел удивить его ногами, пропустил в ответ пару раз. Но еще антропометрия слишком большая: Goody — 195 сантиметров, 90 килограммов, а Федя — 182 см, 80 кг. Я бы пошел, только если это будет бокс или с элементами борьбы — ММА. Потому что я неплохо борюсь для любителя. То есть пошел бы? Легко вообще. Это мне интересно. С тем же Goody — вообще легко".

Рэпер в долгу не остался и ответил Дзюбе не менее ярко:
"Давайте не забывать, что он футболист… Они умеют драться только стульями в "Кофемании". Я готов подраться с Артемом на любых условиях. Бой с Дзюбой – это как дойти до финального босса. Если поединок состоится, буду счастлив". ("Некласико")

Идея крутая по двум причинам

  1. Дзюба — это всегда большой инфоповод. А его победа/поражение нокаутом станут вирусными и привлекут большое внимание к отечественным единоборствам;
  2. Конечно же, деньги! Организаторы, как и участники главного события вечера, круто заработают. А турнир можно закатить стадионный, забив кард другими интересными медиабоями.
Все это прекрасно понимает глава российской лиги FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев, который готов заплатить форварду "Акрона" 30 миллионов рублей за бой:
"Какой пик может быть у промоушена в ближайшем будущем? Думаю, наш следующий пик — крутейший медиабой. Условно, Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить Артему? Тридцать миллионов рублей заплатил бы. Не знаю, много это для него или мало". (шоу "Друзья Фортуны")

В разговоре с РИА Новости Гаджиев пояснил, что пока не относился бы всерьез к участию Артема в турнире организации, ведь рекордсмен не объявлял о завершении карьеры. Впрочем, если уход из спорта состоится, промоутер на следующий же день готов начать переговоры с 37-летним форвардом о противостоянии, которое Гаджиев хочет увидеть.

Соперник №2

А затем в СМИ появилось известие о том, что лига кулачных боев IBA Bare Knuckle может организовать бой Дзюбы с бывшим полузащитником "Локомотива" и сборной Дмитрием Тарасовым. Как писал "Mash на спорте", промоушен готов заплатить Артему и экс-супругу певицы Ольги Бузовой от трех миллионов рублей каждому за встречу в ринге. Также отмечается, что Дзюбе и Тарасову могут предложить подраться по правилам бокса, если они откажутся биться на голых кулаках. Наконец, подчеркивается, что при удачной продаже прав на трансляцию и партнерских интеграций гонорары бывших футболистов нашей национальной команды за поединок могут сильно возрасти.
