Обещают миллионы: Дзюбу хотят бросить под Джигана и бывшего Бузовой

"Если заплатят хорошие деньги, я Goody вынесу в первом раунде, — сказал Дзюба в выпуске FONtour. — Я Goody очень люблю, я его знаю, мы играли вместе. Мы смотрели с ребятами бой: Федя — очень хороший парень, но не боец. Выйти с планом без рук, неподготовленным, он хотел удивить его ногами, пропустил в ответ пару раз. Но еще антропометрия слишком большая: Goody — 195 сантиметров, 90 килограммов, а Федя — 182 см, 80 кг. Я бы пошел, только если это будет бокс или с элементами борьбы — ММА. Потому что я неплохо борюсь для любителя. То есть пошел бы? Легко вообще. Это мне интересно. С тем же Goody — вообще легко".