17:02 14.05.2026
В Приангарье трое детей пострадали в ДТП, за рулем была их пьяная мать

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиДТП на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутском районе произошла авария с участием автомобиля Ford Focus.
  • За рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находилась женщина без водительского удостоверения, которая везла троих детей.
  • Пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь
  • В отношении виновницы составлены административные материалы, а муж нарушительницы привлечен к ответственности за передачу права управления лицу без водительского удостоверения.
ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Трое детей пострадали в ДТП, за рулем автомобиля была их пьяная мать, не имеющая водительского удостоверения, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошёл в Иркутском районе. По предварительной информации, 25-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Focus, следуя по автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда, не справилась с управлением и съехала в кювет.
"На момент аварии в иномарке сидели трое детей от 2 до 8 лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь… В дальнейшем выяснилось, что автоледи села за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом иркутянка никогда не имела водительского удостоверения, а автомобиль взяла у мужа", - говорится в сообщении.
Женщина пояснила полицейским, что она выпила три стакана алкогольного напитка и поехала к родственникам. От прохождения процедуры освидетельствования отказалась. Во время движения дети перевозились с нарушениями правил безопасности.
В отношении виновницы составлены административные материалы, в том числе, об отказе от медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
Муж нарушительницы привлечен к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
