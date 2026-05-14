В Приангарье трое детей пострадали в ДТП, за рулем была их пьяная мать

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутском районе произошла авария с участием автомобиля Ford Focus.

ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Трое детей пострадали в ДТП, за рулем автомобиля была их пьяная мать, не имеющая водительского удостоверения, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Дорожный инцидент произошёл в Иркутском районе . По предварительной информации, 25-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Focus, следуя по автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда, не справилась с управлением и съехала в кювет.

"На момент аварии в иномарке сидели трое детей от 2 до 8 лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь… В дальнейшем выяснилось, что автоледи села за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом иркутянка никогда не имела водительского удостоверения, а автомобиль взяла у мужа", - говорится в сообщении

Женщина пояснила полицейским, что она выпила три стакана алкогольного напитка и поехала к родственникам. От прохождения процедуры освидетельствования отказалась. Во время движения дети перевозились с нарушениями правил безопасности.

В отношении виновницы составлены административные материалы, в том числе, об отказе от медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления транспортным средством.