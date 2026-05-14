МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.