14:15 14.05.2026 (обновлено: 15:07 14.05.2026)
Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека.
  • Она сменит на посту омбудсмена Татьяну Москалькову, чьи полномочия закончились в апреле 2026 года.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании назначила депутата Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека.
"Я понимаю, что предстоит очень сложная работа, ответственная, которая требует полной самоотдачи. И я понимаю эту ответственность и перед всей нашей страной, и перед людьми, и перед нашим президентом, перед вами, уважаемые коллеги. Мне предстоит отвечать в первую очередь делами и результатами этих дел", — сказала она.
Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и МИД выразили надежду на плодотворную работу с новым уполномоченным по правам человека.
Лантратова родилась в 1988 году в Ленинграде. Работала на телевидении, в администрации президента и Минэкономразвития. В сентябре 2021-го была избрана депутатом Госдумы VIII созыва. В феврале 2025 года возглавила комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Полномочия Москальковой закончились в апреле 2026-го. По закону одно и то же лицо не может быть омбудсменом более двух сроков подряд. Уполномоченного по правам человека назначает и освобождает от должности Госдума.
