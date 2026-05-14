Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
13:05 14.05.2026 (обновлено: 13:10 14.05.2026)
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Запорожской области.
  • ВСУ потеряли более 60 военных, боевую бронемашину, 12 автомобилей, гаубицу М777 и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных, боевую бронемашину и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Камышеваха, Желтая Круча и Малокатериновка Запорожской области.
