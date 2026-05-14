Консул рассказал о ситуации с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства России в Швейцарии нестабильная.
- Визы выдаются с перебоями, после чего наступает пауза и заявки накапливаются, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства России в Швейцарии нестабильная, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Что касается виз, которые выдаются дипломатам, там, к сожалению, обстановка нестабильная. Механизм работает, но с перебоями. То есть выдается какая-то партия виз, мы, соответственно, тоже выдаем. Потом снова наступает пауза, заявки накапливаются. Все это требует переговоров, отдельных контактов - то есть, к сожалению, просто так спокойненько, ровненько, чтобы выдали визу, даже для технических сотрудников - этого нет", - сообщил консул.