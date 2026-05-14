Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов
22:59 14.05.2026 (обновлено: 00:49 15.05.2026)
Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов скончался на 43-м году жизни.
  • Дериглазов также был многократным чемпионом России и после завершения спортивной карьеры работал тренером.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов, передает Telegram-канал администрации Курской области.
Информация о его смерти поступила в четверг. Ее причины не уточняются.
"На 43-м году жизни скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов. Соболезнуем родным, близким, коллегам и воспитанникам Виталия Дериглазова", — говорится в посте.
Дериглазов также несколько раз становился чемпионом России. Завершив спортивную карьеру, он перешел к тренерской.
 
