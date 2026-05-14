Спортсмены сборных США и России Илья Шишман и Виталий Дериглазов в матчевой встрече по рукопашном бою

Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

Краткий пересказ от РИА ИИ Победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов скончался на 43-м году жизни.

Дериглазов также был многократным чемпионом России и после завершения спортивной карьеры работал тренером.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер победитель первого чемпионата мира и первого Кубка мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов, передает Telegram-канал администрации Курской области.

Информация о его смерти поступила в четверг. Ее причины не уточняются.

"На 43-м году жизни скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов. Соболезнуем родным, близким, коллегам и воспитанникам Виталия Дериглазова", — говорится в посте.