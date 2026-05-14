В Госдуме рассказали о способах защиты сбережений

"Третье направление - акции. Есть уже хороший пример: ДОМ.РФ недавно разместил свои акции на фондовом рынке, и те, кто купил их на старте размещения, уже серьезно выиграли. За 4 месяца цена акции ДОМ.РФ выросла на 30%. И это хороший пример того, что можно и в акции вкладываться. Поэтому сегодня мы стараемся все сделать для того, чтобы рынок ценных бумаг активно развивался. Это связано в том числе и с поручением президента повысить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году практически в два с лишним раза", - заключил он.