В Госдуме рассказали о способах защиты сбережений - РИА Новости, 14.05.2026
14:04 14.05.2026
В Госдуме рассказали о способах защиты сбережений

Депутат Аксаков: сбережения стоит хранить на вкладах, в облигациях и акциях

Рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендует использовать традиционный банковский вклад, защищенный системой страхования вкладов, для защиты сбережений.
  • Облигации федерального займа (ОФЗ) обеспечивают выплаты по высокой цене в более долгосрочном периоде и считаются гарантированным вложением.
  • Аксаков также упоминает возможность вложений в акции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Гражданам РФ для защиты сбережений стоит использовать традиционный банковский вклад, защищенный системой страхования вкладов, кроме того, облигации федерального займа (ОФЗ) обеспечивают выплаты по высокой цене в более долгосрочном периоде, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Во-первых, для этого (для защиты сбережений - ред.) стоит использовать традиционный банковский вклад, который защищен системой страхования вкладов. Если банк обанкротится, вам выплатят все сполна. Плюс есть облигации федерального займа. Там доходность пониже, чем по вкладам, но облигация обеспечивает выплаты по высокой цене в более долгосрочном периоде", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Он отметил, что ОФЗ считаются гарантированным вложением, поскольку государство всегда сможет рассчитаться, это же относится и к облигациям госкомпаний или крупных частных компаний.
"Третье направление - акции. Есть уже хороший пример: ДОМ.РФ недавно разместил свои акции на фондовом рынке, и те, кто купил их на старте размещения, уже серьезно выиграли. За 4 месяца цена акции ДОМ.РФ выросла на 30%. И это хороший пример того, что можно и в акции вкладываться. Поэтому сегодня мы стараемся все сделать для того, чтобы рынок ценных бумаг активно развивался. Это связано в том числе и с поручением президента повысить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году практически в два с лишним раза", - заключил он.
