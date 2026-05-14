Пирло и Матерацци примут участие в Дне футбола в "Лужниках"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци примут участие в Дне футбола в столичных "Лужниках" перед Суперфиналом Кубка России, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).
В субботу, 24 мая, в суперфинале Кубка России встретятся московский "Спартак" и "Краснодар". Матч начнется в 18:00 мск.
"РФС и Москомспорт 24 мая соберут более пяти тысяч человек на 50 площадках олимпийского комплекса в день кубкового Суперфинала. В течение всего дня пройдут матчи с участием детей и взрослых, а вечером состоится гала-матч с участием легендарных футболистов. После игры будет возможность познакомиться с Андреа Пирло и Марко Матерацци", — говорится в сообщении.
Также в Дне футбола примут участие нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
Пирло 46 лет, он является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, за которую провел 116 матчей. Матерацци 52 года, на его счету 41 игра за национальную команду, с которой он также завоевал золото чемпионата мира в 2006 году.