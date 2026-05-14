11:14 14.05.2026 (обновлено: 11:22 14.05.2026)

Прокуратура потребовала возбуждения дела о против комика Долгополова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Москвы направила материалы для возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма против Александра Долгополова.
  • Установлено, что комик публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила материалы для возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма против комика Александра Долгополова, сообщает ведомство.
"Материалы прокурорской проверки в отношении 31-летнего Александра Долгополова направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Установлено, что Долгополов, находясь за пределами РФ, не позднее 20 декабря 2024 года, действуя из мотивов неуважения к памяти защитников отечества, осознавая, что его выступление фиксируется на видео и впоследствии будет распространено в интернете, публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига.
