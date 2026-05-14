09:44 14.05.2026
В Дагестане рассказали подробности дела о травме девочки в детсаду

В Махачкале воспитатели детсада дорезали палец девочки, который прищемило дверью

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале девочка получила травму в детсаду №22.
  • Ребенка госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
  • Суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Пострадавшей в детсаду Махачкалы девочке, по предварительной версии, сначала прищемило мизинец дверью, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.
В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
"По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезали". – сказал собеседник агентства.
Девочку, которой оторвало палец в детсаду в Махачкале, выписали из больницы
