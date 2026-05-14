В Дагестане рассказали подробности дела о травме девочки в детсаду

МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Пострадавшей в детсаду Махачкалы девочке, по предварительной версии, сначала прищемило мизинец дверью, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.