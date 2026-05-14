Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала политику немецкого правительства в отношении конфликта на Украине.
- Она отметила, что власти превращают конфликт на Украине в свой собственный
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала политику немецкого правительства в отношении конфликта на Украине.
"Федеральное правительство превращает войну на Украине в свою собственную войну", — написала она в соцсети X.
Дагделен напомнила, что министр обороны Борис Писториус ведет в Киеве переговоры о беспилотниках дальнего радиуса действия.
Немецкий политик ранее прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
