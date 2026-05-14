Мирошник рассказал о снижении числа атак ВСУ по России в апреле

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число атак ВСУ по России снизилось на 10% из-за перебоев с финансированием Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Из-за ожидавшихся перебоев с финансированием украинского режима со стороны стран ЕС число "прилетов" по гражданским объектам сократилось примерно на 10%, однако среднесуточный показатель по-прежнему оставался высоким – более 480 "прилетов" в сутки", - говорится в ежемесячном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.