МИД: украинские власти зарабатывают на торговле органами на черном рынке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Некоторые украинские чиновники продают органы погибших военных ВСУ на черном рынке , заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.
"Ряд чиновников и командиров, включая представителей радикальных формирований, таких как пресловутый известный "Азов"*, курируют мошеннические кол-центры и хакерские группировки в тылу, они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих", — сказал он на круглом столе об угрозе распространения преступности и наркотиков с Украины.
"Ряд государств — членов ЕС уже ведут негласное сотрудничество с Киевом по размещению кол-центров на своей территории и созданию необходимой инфраструктуры", — подчеркнул Любинский.
В прифронтовой зоне украинские чиновники и командиры ВСУ похищают и убивают людей, подозреваемых в пророссийских настроениях, отметил замглавы МИД. А ради финансирования от Евросоюза киевский режим готов подсадить на наркотики не менее четверти своего населения.
"Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков", — добавил он.
Кроме того, как рассказал дипломат, украинские спецслужбы открыто помогают террористам и сотрудничают с криминальными сетями. Они также готовят боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке. В этом им помогают Британия, Франция и другие страны НАТО. Западное оружие, которое перепродает Киев, заметили у террористов в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Судане, Сомали и Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.