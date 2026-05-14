Журналисты собрались у Даунинг-стрит на фоне требований отставки Стармера - РИА Новости, 14.05.2026
16:57 14.05.2026 (обновлено: 17:07 14.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Толпа журналистов собралась у Даунинг-стрит на фоне требований об отставке премьер-министра Кира Стармера.
  • Некоторые министры правительства планируют встретиться со Стармером и попросить его покинуть пост.
  • Министр здравоохранения Уэс Стритинг ушел в отставку, что может запустить процедуру смены премьера.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Толпа журналистов собралась у Даунинг-стрит на фоне требований об отставке премьер-министра Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее британские СМИ сообщили, что некоторые министры правительства встретятся в четверг со Стармером и попросят его покинуть пост.
Ранее в четверг ушел в отставку министр здравоохранения Уэс Стритинг, который, как ожидается, может запустить процедуру смены премьера.
На фоне ожиданий в зоне для журналистов напротив резиденции премьера на Даунинг-стрит собрались не менее сотни журналистов. Вся зона заполнена сотрудниками британских и международных СМИ и их оборудованием.
По оценке корреспондента РИА Новости, на Даунинг-стрит присутствует в два раза больше журналистов, чем во время визита Владимира Зеленского в марте.
