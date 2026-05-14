Рейтинг@Mail.ru
Британия закупит новые гаубицы RCH155 взамен переданных Украине - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 14.05.2026
Британия закупит новые гаубицы RCH155 взамен переданных Украине

Британия выделит 1,15 миллиарда евро на закупку гаубиц взамен переданных Украине

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Великобритании заключило контракт на закупку 72 новых колесных самоходных гаубиц RCH155.
  • Гаубицы RCH155 заменят артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году.
  • Первые поставки новых гаубиц RCH155 ожидаются в 2028 году.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью около 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,15 миллиарда евро) на закупку новых колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Украине.
"Семьдесят две колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти 1 миллиард фунтов стерлингов, который включает в себя начальную подготовку и техническое обслуживание в период эксплуатации... RCH155 заменит артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году", - говорится в заявлении министерства.
По данным ведомства, в производстве будут задействованы заводы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Первые поставки новых гаубиц RCH155 ожидаются в 2028 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Британия признала наличие на Украине цехов по ремонту военной техники
7 марта, 14:16
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала