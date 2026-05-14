В Женеве кольцо с зелено-голубым бриллиантом продали за рекордную стоимость

ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Кольцо с уникальным зелено-голубым бриллиантом было продано в Женеве за рекордные $17 миллионов, сообщил аукционный дом Christie"s.
"Бриллиант Ocean Dream стал лидером торгов и был продан за 13 567 500 швейцарских франков (17 366 400 долларов) после 20 минут напряженных торгов, став самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе, и самым дорогим лотом, проданным во время Недели роскоши в Женеве", - сообщается на его сайте.
Бриллиант треугольной формы весом в 5,5 карат находится в центре массивного кольца в окружении двух десятков белых бриллиантов ромбовидной формы.
Сообщается, что камень был найден в Центральноафриканской республике в 90-е годы. Камень такого цвета и чистоты уникален, отметили в Christie's - Смитсоновский институт признал его одним из восьми самых редких алмазов в мире.
На аукционе он выставлялся лишь дважды: впервые он был продан в Женеве в мае 2014 года за 7,7 миллиона швейцарских франков.