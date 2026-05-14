Рейтинг@Mail.ru
В Женеве кольцо с зелено-голубым бриллиантом продали за рекордную стоимость - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 14.05.2026
В Женеве кольцо с зелено-голубым бриллиантом продали за рекордную стоимость

В Женеве кольцо с зелено-голубым бриллиантом продали за 17 миллионов долларов

© Фото : Christie'sКольцо с зелено-голубым бриллиантом, проданное во время Недели роскоши в Женеве
Кольцо с зелено-голубым бриллиантом, проданное во время Недели роскоши в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Christie's
Кольцо с зелено-голубым бриллиантом, проданное во время Недели роскоши в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кольцо с уникальным зелено-голубым бриллиантом "Ocean Dream" продали в Женеве за 17 миллионов долларов.
  • Бриллиант треугольной формы весом в 5,5 карат стал самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе.
  • Камень был найден в Центральноафриканской Республике в 90-е годы и признан одним из восьми самых редких алмазов в мире.
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Кольцо с уникальным зелено-голубым бриллиантом было продано в Женеве за рекордные $17 миллионов, сообщил аукционный дом Christie"s.
"Бриллиант Ocean Dream стал лидером торгов и был продан за 13 567 500 швейцарских франков (17 366 400 долларов) после 20 минут напряженных торгов, став самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе, и самым дорогим лотом, проданным во время Недели роскоши в Женеве", - сообщается на его сайте.
Бриллианты - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Летевший из Дубая россиянин прятал в джинсах 330 бриллиантов
13 мая, 07:32
Бриллиант треугольной формы весом в 5,5 карат находится в центре массивного кольца в окружении двух десятков белых бриллиантов ромбовидной формы.
Сообщается, что камень был найден в Центральноафриканской республике в 90-е годы. Камень такого цвета и чистоты уникален, отметили в Christie's - Смитсоновский институт признал его одним из восьми самых редких алмазов в мире.
На аукционе он выставлялся лишь дважды: впервые он был продан в Женеве в мае 2014 года за 7,7 миллиона швейцарских франков.
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
31 января, 17:13
 
В миреЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала