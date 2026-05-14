Кольцо с зелено-голубым бриллиантом, проданное во время Недели роскоши в Женеве

В Женеве кольцо с зелено-голубым бриллиантом продали за рекордную стоимость

Краткий пересказ от РИА ИИ Кольцо с уникальным зелено-голубым бриллиантом "Ocean Dream" продали в Женеве за 17 миллионов долларов.

Бриллиант треугольной формы весом в 5,5 карат стал самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе.

Камень был найден в Центральноафриканской Республике в 90-е годы и признан одним из восьми самых редких алмазов в мире.

ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Кольцо с уникальным зелено-голубым бриллиантом было продано в Женеве за рекордные $17 миллионов, сообщил аукционный дом Christie"s.

"Бриллиант Ocean Dream стал лидером торгов и был продан за 13 567 500 швейцарских франков (17 366 400 долларов) после 20 минут напряженных торгов, став самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе, и самым дорогим лотом, проданным во время Недели роскоши в Женеве", - сообщается на его сайте

Бриллиант треугольной формы весом в 5,5 карат находится в центре массивного кольца в окружении двух десятков белых бриллиантов ромбовидной формы.

Сообщается, что камень был найден в Центральноафриканской республике в 90-е годы. Камень такого цвета и чистоты уникален, отметили в Christie's - Смитсоновский институт признал его одним из восьми самых редких алмазов в мире.