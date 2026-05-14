Умерла писательница Зоя Богуславская

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Писательница Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла на 103-м году жизни.
"Зои Борисовны не стало", — сообщили РИА Новости в центре Вознесенского.
По словам собеседницы агентства, никаких продолжительных болезней у писательницы не было, а причиной смерти стал просто преклонный возраст.
О дате и месте прощания в центре пообещали сообщить позднее.
Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. С детства увлекалась театром. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952-м — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Была редактором в издательстве "Советский писатель" и в Шестом творческом объединении писателей и киноработников киностудии "Мосфильм", преподавала в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Много работала как театральный и кинокритик.
В 1967-м дебютировала в литературе с повестью "И завтра". Среди ее произведений: цикл эссе "Невымышленные рассказы", трилогия "Посредники", повести "Близкие", "Окнами на юг", художественно-публицистическая книга "Американки". В декабре прошлого года Богуславская стала лауреатом премиии "Большая книга" за мемуары "Халатная жизнь".
В 1964 году вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского. Они прожили вместе 46 лет, до смерти Вознесенского в 2010 году.