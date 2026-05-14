Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку

БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Ушедший в отставку Александр Богомаз заявил, что в должности губернатора Брянской области ощущал поддержку жителей региона.

Как сообщили в среду РИА Новости в региональном избиркоме, выборы нового губернатора Брянской области состоятся в сентябре, в единый день голосования.