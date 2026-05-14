Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку.
- Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука.
- Выборы нового губернатора региона состоятся в сентябре.
БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Ушедший в отставку Александр Богомаз заявил, что в должности губернатора Брянской области ощущал поддержку жителей региона.
«
"Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала… Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!", - написал бывший губернатор в "Максе".
В среду президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
Как сообщили в среду РИА Новости в региональном избиркоме, выборы нового губернатора Брянской области состоятся в сентябре, в единый день голосования.