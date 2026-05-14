Финуправляющая Блиновской требует 61 миллион рублей от ее рыбного бизнеса

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской направила в арбитражный суд Москвы заявление об оспаривании сделок и взыскании с вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее принадлежавшего семье "королевы марафонов", более 61 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Финуправляющий Мария Ознобихина просит суд признать недействительными "цепочку следующих взаимосвязанных сделок": десять договоров займа 2018-2021 годов, два соглашения об уступке прав требования от 30 марта 2022 года – между Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским и между ООО "Толиман" и Блиновским – и соглашение о предоставлении финансовой помощи от 31 марта 2022 года.

Ознобихина также просит суд применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с "Аквакультуры" более 61 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской. Заявление было подано 13 мая, к рассмотрению оно пока не принято.

Ранее суды двух инстанций включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области , два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ , два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).

Суды согласились с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Две инстанции до этого также установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.

По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей. Сейчас компания полностью принадлежит Наталии Миняевой.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.