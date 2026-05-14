Рейтинг@Mail.ru
В Лозанне прошли закрытые слушания в CAS по делу о биатлонистах России - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
15:31 14.05.2026
В Лозанне прошли закрытые слушания в CAS по делу о биатлонистах России

В Лозанне прошли закрытые слушания в CAS по делу о российских биатлонистах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлонист на трассе индивидуальной гонки на 20 км на Чемпионате мира по биатлону в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко
Биатлонист на трассе индивидуальной гонки на 20 км на Чемпионате мира по биатлону в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 13 мая в Лозанне состоялось закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU).
  • Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года, также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.
  • Решение, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса, его оглашение ожидается не раньше чем через месяц.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) состоялось 13 мая в Лозанне, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.
Иск по вопросу недопуска российских спортсменов до международных соревнований был подан 10 декабря. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.
«
"Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса. Интересы Союза биатлонистов России на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств. Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно", - написал Аверьянов.
Глава пресс-службы СБР отметил, что постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Андерс Бессеберг - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Экс-главу IBU лишили почетного членства в Норвежской биатлонной ассоциации
15 апреля, 11:48
 
БиатлонСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Союз биатлонистов России (СБР)Сергей Аверьянов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала