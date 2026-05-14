В Лозанне прошли закрытые слушания в CAS по делу о биатлонистах России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) состоялось 13 мая в Лозанне, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.
Иск по вопросу недопуска российских спортсменов до международных соревнований был подан 10 декабря. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.
"Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса. Интересы Союза биатлонистов России на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств. Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно", - написал Аверьянов.
Глава пресс-службы СБР отметил, что постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца.
В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.