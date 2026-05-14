Масалитин пояснил, почему Батракову и Кисляку не перейти в "ПСЖ"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по футболу Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что после провала в весенней части чемпионата переходы полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова и игрока столичного ЦСКА Матвея Кисляка во французский "ПСЖ" маловероятны.
Ранее СМИ сообщили, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в трансфере Кисляка в межсезонье и запросил по игроку несколько отчетов. Также "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале утверждал, что Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
"Селекционный отдел "ПСЖ" работает по всему миру, и в сферу их внимания очень часто попадают молодые перспективные футболисты. Наверное, туда действительно попали Кисляк и Батраков. Но это не надо рассматривать как приглашение в основной состав, говорить, что они будут играть в Лиге чемпионов", - сказал Масалитин.
"Все было бы возможно, если бы ребята не провалили весну. И Батраков, и Кисляк по осени проявляли себя очень ярко, но весной этого не было. Алексей еще пытался восстановить свое реноме, а Матвей просто провалил отрезок. В таком состоянии отъезд в "ПСЖ" маловероятен", - добавил он.