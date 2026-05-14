Стали известны все участники "Финала четырех" баскетбольной Евролиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанская "Валенсия" стала последним участником "Финала четырех" баскетбольной Евролиги сезона 2025/26, обыграв греческий "Панатинаикос" и одержав победу в серии со счетом 3-2.
- В "Финал четырех" также пробились греческий "Олимпиакос", турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Полуфиналы состоятся 22 мая, а финал — 24 мая.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Испанская "Валенсия" стала последним участником "Финала четырех" баскетбольной Евролиги сезона-2025/26.
В среду испанский клуб на своем паркете обыграл греческий "Панатинаикос" со счетом 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) и одержал победу в серии со счетом 3-2.
"Валенсия" впервые в своей истории вышла в "Финал четырех", куда также ранее пробились греческий "Олимпиакос", турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". В полуфинале "Валенсия" проведет серию с "Реалом", "Олимпиакос" сыграет с "Фенербахче".
"Финал четырех" во второй раз в истории примут Афины. В греческом городе уже проходили решающие матчи Евролиги в 2007 году. Матчи пройдут на стадионе "Телеком Центр", вместимость которого составляет более 18 тысяч человек. Полуфиналы состоятся 22 мая, а победитель турнира определится 24 мая. Действующим обладателем трофея является турецкий "Фенербахче".
