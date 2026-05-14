СМИ: силовики обыскали офис оппозиционного блока "Армения" в Спитаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики провели обыск в офисе оппозиционного блока "Армения" в Спитаке.
- Одного человека задержали и доставили в Ереван.
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Антикоррупционный комитет провел обыск в офисе оппозиционного предвыборного блока "Армения" в городе Спитак, есть задержанный, сообщает армянское издание ABC Media.
Блок "Армения" возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян.
«
"Антикоррупционный комитет провел обыск в офисе блока "Армения" в Спитаке, один человек задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный доставлен в Ереван. Причины действий силовиков не указываются.
Володин провел параллель между Арменией и Украиной
12 мая, 16:01