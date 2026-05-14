"Нет", — коротко бросил Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов, есть ли между ним и Владимиром Путиным понимание о том, что для урегулирования конфликта на Украине Россия должна получить Донбасс целиком.

Симптоматично, что это заявление Трампа прозвучало после сообщений из Кремля о приостановке трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Причиной этого там назвали отсутствие стремления к миру в Киеве

"Они знают на Украине , что нужно сделать, и они это рано или поздно все равно сделают", — добавил помощник российского лидера Юрий Ушаков

Волей-неволей эти заявления из Кремля и Белого дома подталкивают к подведению своего рода черты под тем, что принесла прошлогодняя встреча двух лидеров на Аляске

Что дал России пресловутый "дух Анкориджа"? Сама эта фраза стала своего рода водоразделом для отечественного медийного пространства, разделившегося на два лагеря: одни боялись спугнуть возможный "договорнячок", другие опасались, что это приведет к отказу от заявленных целей СВО. Так что же получилось в итоге?

После переговоров один за другим в СМИ сливались планы из разного количества пунктов, которые никем официально не подтверждались. Сначала 28, потом 22, затем сократилось до 20. А в итоге все, если верить тем же СМИ, свелось к тому, что ВСУ должны оставить Донбасс . Оттого и заявление Трампа о том, что никакого "понимания по Донбассу" нет, показалось неожиданным.

Вот только сливы по поводу того, что речь идет исключительно о Донбассе, тоже никто официально не подтверждал. Российская сторона часто называла это ключевым условием, но никогда — единственным. Вот и в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение огня и возможность спокойно заняться переговорами придут тогда, когда ВСУ покинут территорию российских регионов.

Надо отдать Трампу должное: он действительно пытался найти решение, которое позволило бы добиться мира. Но слишком уж многие и в самих США , и в Европе считают, что Украину нужно стереть в попытках нанести России "стратегическое поражение". На полях отметим: пока американский дипстейт столь старательно мешает американскому же президенту положить конец одному конфликту, он оказался совершенно бессилен, когда тот развязал другой.

В сухом остатке — спустя девять месяцев после встречи на Аляске конфликт продолжается, его интенсивность не утихает. И на этом фоне многие публичные спикеры высказывают идеи о том, что эта встреча не дала никаких результатов.

Правда, это очень плохо бьется с реальностью.

Как отмечает The New York Times, нынешняя администрация на 99 процентов сократила поддержку Украины. Сам Трамп настаивает на том, что Вашингтон и вовсе перестал давать Киеву деньги и оружие "за так", как это делал его предшественник. Более того, 400 миллионов долларов, которые были выделены еще при Байдене, до сих пор висят в воздухе — их так и не передали Зеленскому. Конечно, на фоне сотен миллиардов, которые США и Европа уже успели потратить на войну с Россией, сумма выглядит довольно скромно, но уж как есть.

Много внимания привлекло недавнее сообщение о том, что Госдеп одобрил продажу Украине свыше 1,5 тысячи управляемых авиационных бомб JDAM. Кто-то отметит, что это много, и будет прав — и одной бомбы много. Но, во-первых, только за март, если верить Киеву, Россия сбросила на позиции ВСУ 8000 отечественных аналогов JDAM — бомб с УМПК. Так что речь идет о недельном запасе.

А во-вторых, будем честны, США — внешнеполитический оппонент России, а не союзник. И было бы странно, если бы они отказывались от продажи оружия — тем более за деньги европейцев. Конечно, всем бы нам хотелось жить в мире, где этого не происходит. Но выбирать, к сожалению, не приходится.

Было бы классно, если бы Россия помогала оппонентам Соединенных Штатов наносить по ним удары. Но мы, конечно же, такого не делаем. По крайней мере, пока никто не доказал обратного.

Значит ли все это, что дипломаты не должны говорить друг с другом? Нет, не значит. В подавляющем большинстве конфликтов переговоры велись параллельно боевым действиям. Да и, в конце концов, в войне на истощение перевод одной из двух крупнейших экономик мира из статуса прямого врага в статус оппонента стоит любых слов.

Так что если "дух Анкориджа" и остался в прошлом, то он определенно принес России пользу — впрочем, как и Америке , но об этом пусть пишут американские публицисты. Однако для того, чтобы понять, что не стоит просто так отдавать миллиарды на "демократию", построенную на двух китах — коррупции и бусификации, глубокий анализ не нужен.