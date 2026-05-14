Сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти до 2030 года - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
19:52 14.05.2026
Сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти до 2030 года

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Карло Анчелотти
Карло Анчелотти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии по футболу продлила контракт с главным тренером Карло Анчелотти до чемпионата мира 2030 года.
  • Он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года, под его руководством команда провела десять матчей.
  • До работы в сборной Бразилии Анчелотти был главным тренером мадридского "Реала" и является рекордсменом по числу титулов в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу продлила контракт с главным тренером итальянцем Карло Анчелотти, сообщается на сайте команды.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до чемпионата мира 2030 года. Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под руководством итальянца команда провела десять матчей, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.
Анчелотти 66 лет. До сборной Бразилии он был главным тренером мадридского "Реала" с 2021 по 2025 год, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца команда трижды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза - чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Анчелотти является рекордсменом по числу титулов в Лиге чемпионов (дважды специалист выигрывал турнир с "Миланом"). С 15 трофеями специалист является самым титулованным тренером в истории "Реала".
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
