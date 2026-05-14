Рейтинг@Mail.ru
Аллегри может уйти из "Милана" из-за ссоры с Ибрагимовичем, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:57 14.05.2026
Аллегри может уйти из "Милана" из-за ссоры с Ибрагимовичем, пишут СМИ

Аллегри может покинуть пост тренера "Милана" из-за ссоры с Ибрагимовичем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона из-за конфликта со Златаном Ибрагимовичем.
  • Формальным поводом для ссоры стал выбор третьего вратаря на следующий сезон, однако напряжение между сторонами существовало и раньше.
  • Аллегри устал от напряженной атмосферы в клубе и готов уйти независимо от итогов сезона, при этом специалист рассматривается на должность главного тренера сборной Италии.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона на фоне конфликта со Златаном Ибрагимовичем, занимающим должность советника руководства футбольного клуба, сообщает Corriere della Sera.
По информации издания, отношения между Аллегри и Ибрагимовичем окончательно испортились после поражения от "Наполи" (0:1) 6 апреля. Формальным поводом для ссоры стал выбор третьего вратаря на следующий сезон, однако напряжение между сторонами существовало со времен их совместной работы в "Милане", когда швед был игроком команды. Также Аллегри недоволен вмешательством Ибрагимовича в работу команды, он якобы дает персональные тактические советы футболистам. Кроме того, тренера не устроила зимняя трансферная кампания клуба.
Подчеркивается, что Аллегри устал от напряженной атмосферы в клубе и готов уйти независимо от итогов сезона, при этом специалист рассматривается на должность главного тренера сборной Италии. За два тура до конца чемпионата "Милан" с 67 очками занимает четвертое место в таблице Серии А.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. До этого он работал с "россонери" с 2010 по 2014 год. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Хайкина не включат в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, пишут СМИ
Вчера, 13:56
 
ФутболЗлатан ИбрагимовичМассимилиано АллегриМиланСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала