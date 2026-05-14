Аллегри может уйти из "Милана" из-за ссоры с Ибрагимовичем, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона из-за конфликта со Златаном Ибрагимовичем.
- Формальным поводом для ссоры стал выбор третьего вратаря на следующий сезон, однако напряжение между сторонами существовало и раньше.
- Аллегри устал от напряженной атмосферы в клубе и готов уйти независимо от итогов сезона, при этом специалист рассматривается на должность главного тренера сборной Италии.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона на фоне конфликта со Златаном Ибрагимовичем, занимающим должность советника руководства футбольного клуба, сообщает Corriere della Sera.
По информации издания, отношения между Аллегри и Ибрагимовичем окончательно испортились после поражения от "Наполи" (0:1) 6 апреля. Формальным поводом для ссоры стал выбор третьего вратаря на следующий сезон, однако напряжение между сторонами существовало со времен их совместной работы в "Милане", когда швед был игроком команды. Также Аллегри недоволен вмешательством Ибрагимовича в работу команды, он якобы дает персональные тактические советы футболистам. Кроме того, тренера не устроила зимняя трансферная кампания клуба.
Подчеркивается, что Аллегри устал от напряженной атмосферы в клубе и готов уйти независимо от итогов сезона, при этом специалист рассматривается на должность главного тренера сборной Италии. За два тура до конца чемпионата "Милан" с 67 очками занимает четвертое место в таблице Серии А.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. До этого он работал с "россонери" с 2010 по 2014 год. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.