Шойгу назвал сумму активов других стран, замороженных Западом

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Западные страны, по самым скромным оценкам, заморозили около 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что нехватка финансовых ресурсов мешает нормализации хозяйственной жизни в Афганистане.
"Одна из причин – блокировка США, Британией и Германией афганских активов. Общая сумма замороженных средств составляет порядка 10 миллиардов долларов. В феврале 2022 года решением Джо Байдена 3,5 миллиарда были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Еще 3,5 миллиарда США перевели в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана, минуя правительство талибов. Другими словами, деньги украдены. По нашим самым скромным оценкам, всего западниками заморожено порядка 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Корейской Народной Демократической Республике, Ливии и Афганистану. Убежден, что все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
