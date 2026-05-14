"Аэрофлот" обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте
14:17 14.05.2026 (обновлено: 15:09 14.05.2026)
"Аэрофлот" обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте

В "Аэрофлоте" прошло совещание об улучшении сервиса для клиентов с ОВЗ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" провел экспертное совещание авиакомпаний группы, посвященное улучшению клиентского опыта для пассажиров с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба группы.
В качестве приглашенных экспертов в мероприятии участвовали представители Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Паралимпийской сборной России, а также профильные руководители международного аэропорта Шереметьево. Мероприятие было организовано на площадке "Novotel Москва Аэропорт Шереметьево".
Сопредседателями совещания выступили генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев.
В ходе встречи "Аэрофлот" представил результаты и анализ ранее проведенных этапов исследования клиентского пути, а также действующие стандарты сервиса авиакомпании в части специальных сенситивных категорий пассажиров и работу с обратной связью, получаемой от клиентов.
Участники детально, в том числе на примере конкретных случаев, рассмотрели нюансы взаимодействия персонала в аэропортах и авиакомпаниях с маломобильными пассажирами, вопросы доступности аэровокзальной инфраструктуры и особенности перевозки спортивного инвентаря. В атмосфере открытого диалога были намечены конкретные шаги для дальнейшей работы по совершенствованию сервисов на земле и на борту.
Генеральный директор "Аэрофлота" поблагодарил представителей экспертного сообщества за вовлеченность и продуктивное взаимодействие и подчеркнул необходимость регулярности подобных встреч.
"Мы стремимся, чтобы путешествие на самолете было максимально доступным и комфортным для каждого. И мы видим очевидную ценность таких экспертных встреч на системной основе для регулярного обмена опытом и результатами. Это помогает гармонизировать наши действия по дальнейшему совершенствованию сервиса, предоставляемого пассажирам особых категорий, с реальными запросами и потребностями", – приводит пресс-служба компании слова Александровского.
