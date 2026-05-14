"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты.
- Рейсы по маршруту Москва — Дубай будут выполняться каждый день.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день, сообщил перевозчик.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес, отметили в "Аэрофлоте". Продажа билетов на рейс открыта.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле.