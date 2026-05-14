Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 14.05.2026
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня

"Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты.
  • Рейсы по маршруту Москва — Дубай будут выполняться каждый день.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки", - говорится в сообщении.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес, отметили в "Аэрофлоте". Продажа билетов на рейс открыта.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле.
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Минтранс назвал условия возобновления рейсов на Ближний Восток
9 апреля, 09:41
 
МоскваДубайБлижний ВостокАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала