"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день, сообщил перевозчик.